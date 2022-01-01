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استطلاع اسرائيلي : 34 مقعدا لليكود و6 للمشتركة و4 للموحّدة

الأحد 03 يوليو 2022 11:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع اسرائيلي : 34 مقعدا لليكود و6 للمشتركة و4 للموحّدة



القدس المحتلة / سما /

أظهر استطلاع رأي نُشرت نتائجه مساء اليوم، الأحد، تحصُّل حزب "الليكود" الذي يترأسه بنيامين نتنياهو، على 34 مقعدا، في حين تحصل القائمة المشتركة على 6 مقاعد، مقابل تحصُّل القائمة الموحّدة (الحركة الإسلامية الجنوبية)، على 4 مقاعد.

وأوضح الاستطلاع الذي أوردت نتائجه هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11")، والذي أُجري على عيّنة من 550 شخصا، من ذوي الحقّ في الاقتراع، استمرار تراجُع حزب "يمينا"، الذي تترأسه وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، بعد حلّ الكنيست واعتزال رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، نفتالي بينيت، الحياة السياسية.

وجاءت نتائج الاستطلاع على النحو الآتي: "الليكود" - 34؛ "يش عتيد" - 21؛ "الصهيونية الدينية" - 10؛ "كاحول لافان" - 8؛ "شاس" - 8.

وتحصل "يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد؛ والقائمة المشتركة - 6؛ و"العمل" - 5؛ و"يسرائيل بيتينو" - 5؛ و"يمينا" - 4؛ و"ميرتس" - 4؛ و"تيكفا حداشا" - 4؛ والقائمة الموحدة - 4.

وبهذه النتائج تكون قوة معسكر نتنياهو 59 مقعدا، مقابل 51 مقعدا للمعسكر الذي يشكل الائتلاف السابق بقيادة رئيس الحكومة الحالي، يائير لبيد، باستثناء حزب "يمينا"، فيما تحتفظ القائمة المشتركة بمقاعدها الستة.

كما أفاد الاستطلاع بأنّ 44% من المستطلعة آراؤهم، أكّدوا أن معالجة موجة الغلاء الحالية، الدافع الأهم بالنسبه لهم، لاختيار لأيّ حزب سيصوّتون، فيما أجاب 14% بأن قضية الأمن هي الأهم بالنسبة إليهم.

وكان استطلاع قد نشرته القناة 12 الأربعاء الماضي، أن حزب "يمينا" سيحصل على 5 مقاعد إذا ما خاض الانتخابات المقبلة تحت قيادة شاكيد، علما بأن الأخيرة كانت قد أكدت أنها لا تعارض المشاركة في ائتلاف حكومي يقوده نتنياهو.

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