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انتخاب فلسطين نائبا لرئيس الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز

الأحد 03 يوليو 2022 07:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتخاب فلسطين نائبا لرئيس الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز



باكو/ سما/

انتخبت الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز، نائب رئيس المجلس الوطني علي فيصل كنائب لرئيس الشبكة.

جاء ذلك بعد اختتام الشبكة مؤتمرها الذي عقد في اذربيجان تحت عنوان "دعم دور البرلمانات الوطنية في تعزيز السلام العالمي والتنمية المستدامة"، بمشاركة عدد واسع من رؤساء واعضاء البرلمانات.

وقال المجلس الوطني الفلسطيني في بيان له، اليوم الأحد، إن هذا الانتخاب هو انجاز وطني هام ويشكل دعما حقيقيا للشعب الفلسطيني وتقديرا لنضاله ومقاومته، من أجل الخلاص من الاحتلال الاسرائيلي، ودعما لحقه في تقرير مصيره.

وشارك الوفد بفعالية في أعمال جلسات المؤتمر، وقدم العديد من المقترحات والتوصيات حول القضية الفلسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني، داعيا لإدراج القضية كنقطة مركزية وثابتة على جدول اعمال مؤتمرات الشبكة القادمة، كما أجرى الوفد العديد من اللقاءات السياسية مع رؤساء واعضاء الوفود المشاركة.

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