  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الخارجية" تطالب "الجنائية الدولية" بإصدار مذكرات توقيف بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين

الأحد 03 يوليو 2022 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" تطالب "الجنائية الدولية" بإصدار مذكرات توقيف بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين



رام الله/سما/

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين جريمة القتل البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشاب كامل عبد الله علاونة (19 عاما) من بلدة جبع جنوب جنين، الذي ارتقى شهيدا اليوم الأحد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال أمس.

واعتبرت الوزارة، في بيان صادر عنها، هذه الجريمة جزءا من مسلسل الجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين، والتي أدت إلى سقوط 78 شهيدا منذ بداية العام وحتى الآن، بتعليمات من المستوى السياسي في دولة الاحتلال التي سهلت للجنود قتل أي فلسطيني دون أي سبب.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع، وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها وتوجيه مذكرات جلب وتوقيف ضد المجرمين والقتلة ومن يقف خلفهم، خاصة أن سلطات الاحتلال تقوم بتصعيد جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، ضاربة بعرض الحائط الإدانات الدولية والمطالبات الأممية بوقفها فورا.

الأكثر قراءة اليوم

مصر.. إسقاط الجنسية عن 3 إسرائيليين وفلسطيني

أسعار صرف العملات

عن نبوءة بسام جرار...أكرم عطا الله

حزب الله": اطلقنا 3 مسيّرات باتجاه المنطقة المتنازع عليها قرب حقل "كاريش" في مهام استطلاعية

“التوأم الرهيب” على حدود ليتوانيا .. روسيا تُكشر عن أنيابها (صور)

في أول خطاب له.. لابيد يوجه رسالة لـ "حزب الله وحماس وإيران"

الأزمة انتهت وعودة الاستقرار .. لهذه الأسباب حدث النقص بمحطات تعبئة الوقود

الأخبار الرئيسية

498bbed8695c2234b3c900cf875016fb

استشهاد شاب متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

20220703122347

هذا ما قاله لابيد خلال أول جلسة لحكومة الاحتلال برئاسته ..

الأزمة انتهت وعودة الاستقرار .. لهذه الأسباب حدث النقص بمحطات تعبئة الوقود

النائب العام: الرصاصة التي قتلت ابو عاقلة ستعود لنا اليوم والاحتلال يزعم : اسرائيليون سيفحصون الرصاصة

جيش الاحتلال يكشف عن شرطه لإبرام صفقة تبادل أسرى مع "حماس"

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم