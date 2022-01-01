كهرباء القدس": تشغيل محطة الرامة الجديدة بقدرة 80 ميغا وات

القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء القدس، مديرها العام هشام العُمري، عن بدء تشغيل محطة "الرامة الجديدة" بقدرة 80 ميغا وات، وذلك بعد فحصها مع طواقم شركة الكهرباء الوطنية الأردنية.

وبيّن العمري في تصريح له، اليوم الأحد، أن هذه المحطة ستضاعف القدرة الاستيعابية لمحافظة أريحا والأغوار بواقع 40 ميغا إضافية، وهو ما يعني مضاعفة الطاقة الموردة ومعالجة مشكلة ضعف وانخفاض الفولتية في بعض مناطق المحافظة.

وثمن العمري الجهود التي بذلتها طواقم الشركة المقدسية ومعها طواقم شركة الكهرباء الوطنية الأردنية في تشغيل المحطة قبل ذروة فصل الصيف الحالي، قائلا: "أقدر عالياً الجهود والمتابعة الحثيثة لسلطة الطاقة والموارد الطبيعية ورئيسها المهندس ظافر ملحم لتنفيذ هذا المشروع الحيوي".

يذكر أن "محطة الرامة" تم تمويل بنائها بشكل كامل من شركة كهرباء القدس واستغرق بناؤها عاما كاملا، وهي تقع على مسافة أقرب على محافظة أريحا والأغوار من محطة "السويمة"، ما يعني تغذية كهربائية أقوى، كما أنها ستغذي مناطق إضافية خارج محافظة أريحا والأغوار.