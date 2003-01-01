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الجهاد الإسلامي تدعو لوقفة جادة لوقف العدوان الإرهابي المستمر ضد شعبنا

الأحد 03 يوليو 2022 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي تدعو لوقفة جادة لوقف العدوان الإرهابي المستمر ضد شعبنا



غزة /سما/

نعت حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، مساء اليوم الأحد، إلى أبناء شعبنا شهيد فلسطين الشاب كامل عبد الله علاونة (19 عاماً)، الذى ارتقى متأثراً بجراحه الحرجة التي أصيب بها برصاص جنود الاحتلال مساء أمس في بلدة جبع قضاء جنين.

جاء ذلك في بيان للجهاد وصل "سما" قالت فيه :" إننا في حركة الجهاد الإسلامي، إذ ننعى الشهيد كامل علاونة الذي التحق بشقيقه الشهيد كامل الذي ارتقى عام 2003م، وقد حمل اسمه تيمناً به، لنؤكد أن هذه جريمة جديدة وتصعيد خطير يستهدف كل أبناء شعبنا، ما يستدعى وقفة جادة وحقيقية لوقف العدوان الإرهابي المستمر".

وأضافت :" نهيب بكل أبناء شعبنا وقوى المقاومة الفاعلة إلى وحدة الصف والهدف، والعمل بقوة ويدًا ضارية لردع الاحتلال ومستوطنيه ولجم غطرسته".

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

بيان صحفي

صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية


ننعى الشهيد كامل علاونة من بلدة جبع بجنين

تنعى حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، إلى أبناء شعبنا شهيد فلسطين الشاب كامل عبد الله علاونة (19 عاماً)، الذى ارتقى متأثراً بجراحه الحرجة التي أصيب بها برصاص جنود الاحتلال مساء أمس في بلدة جبع قضاء جنين.

إننا في حركة الجهاد الإسلامي، إذ ننعى الشهيد كامل علاونة الذي التحق بشقيقه الشهيد كامل الذي ارتقى عام 2003م، وقد حمل اسمه تيمناً به، لنؤكد أن هذه جريمة جديدة وتصعيد خطير يستهدف كل أبناء شعبنا، ما يستدعى وقفة جادة وحقيقية لوقف العدوان الإرهابي المستمر.

نهيب بكل أبناء شعبنا وقوى المقاومة الفاعلة إلى وحدة الصف والهدف، والعمل بقوة ويدًا ضارية لردع الاحتلال ومستوطنيه ولجم غطرسته.

نتوجه بخالص التعازي والمواساة من عائلة الشهيد الكرام، ومن أهلنا في بلدة جبع ومحافظة جنين التي أصبحت رمزاً متجددًا للعطاء والشهادة، سائلين الله الرحمة للشهيد وأن يجعل دمه شفاعة لأهله ولعنة على القتلة المجرمين.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية

الأحد 4 ذي الحجة 1443هـ - 3 يوليو 2022م

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