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الصحة: وفاتان و2637 إصابة جديدة بكورونا الأسبوع الماضي في فلسطين

الأحد 03 يوليو 2022 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: وفاتان و2637 إصابة جديدة بكورونا الأسبوع الماضي في فلسطين



رام الله/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الأحد عن تسجيل حالتي وفاة و2637 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسجد الأسبوع الماضي.

جاء ذلك في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين: من 25 حزيران/يونيو – 2 تموز/يوليو 2022.

وبينت أنها سجلت حالتي وفاة في الضفة الغربية في حين لم تسجل أي وفيات في القدس المحتلة، أو قطاع غزة.

فيما سجلت الوزارة 1667إصابة جديدة بالضفة الغربية، و50 في قطاع غزة و920 في القدس المحتلة.

بينما سجلت الوزارة حالات التعافي الجديدة في الضفة الغربية: 759، وفي قطاع غزة 23، وفي مدينة القدس 380.

ونوهت إلى أن الحالات التي تعالج في المستشفيات تبلغ 32 في العناية المكثفة، 3 منها على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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