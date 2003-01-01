استشهاد شاب متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

رام الله / سما /

اعلن الاطباء في مستشفى ابن سينا بمدينة جنين، ظهر اليوم الاحد، عن استشهاد الشاب كامل علاونة 19 عاما متاثرا باصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال يوم امس السبت.

وكان علاونة قد وصل الى مستشفى ابن سينا يوم امس وهو يعاني من اصابة بالرصاص الحي في البطن واليد اليمنى وتم ادخاله لقسم العمليات مباشرة.

ووصف وضعه بالحرج بعد فقدان كميات دم اثر اصابته بالبطن متأثرا فيها الكبد بشكل مباشر.

يذكر أن علاونة يحمل اسم شقيقه الشهيد كامل الذي نفذ عملية فدائية عام 2003، كما أن والده أسير محرر أمضى سنوات طويلة في سجون الاحتلال.