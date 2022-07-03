مرفق الرابط.. إعادة فتح باب التسجيل للحصول على تصاريح داخل أراضي الـ48

غزة/ سما /

أصدرت وزارة العمل في قطاع غزة، اليوم الأحد، تصريحًا صحفيًا، بشأن إعادة فتح باب التسجيل للحصول على تصاريح عمل في أراضي الـ48.

وقالت الوزارة، إنه "استجابة لطلب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ووقوفا إلى جانب أبناء شعبنا في قطاع غزة، قررت وزارة العمل إعادة فتح باب التسجيل للحصول على تصاريح عمل في أراضي الـ48".

ونوّهت الوزارة أن إعادة فتح التسجيل سيكون بشكل استثنائي ابتداء من اليوم الأحد 3/7/2022، الساعة الثانية مساءً، وحتى نهاية دوام يوم الثلاثاء 5/7/2022 في تمام الساعة الثالثة مساءً.

وأكدت خلال الصريح أن هذه هي الفرصة الأخيرة للراغبين في التسجيل للحصول على فرصة عمل بالداخل المحتل، ولن يتم فتح الرابط مرة أخرى.

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