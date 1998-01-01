ليندسي لوهان تزف بنفسها خبر زواجها من رجل أعمال عربي

وكالات / سما /

صادف أمس السبت اليوم الذي ولدت فيه الممثلة الأميركية، نانسي لوهان، في 2 يوليو 1986 بنيويورك، وفيه زفت بنفسها خبر زواجها من رجل الأعمال بدر شماس، المعتقد أنه حاصل على الجنسية الاماراتية، اضافة الى أنه كويتي الأصل، ولد لأب كويتي وأم لبنانية قبل 34 سنة في الكويت، وفقا لما يردد كثيرون كتبوا عن الاثنين منذ ظهرا للعلن سويا في حفل غنائي بدبي قبل أشهر من ظهور "كورونا" المستجد في أواخر 2019 بالصين.

الممثلة البالغة ثروتها ما يصعب تصديقه، وهو "مليون و500 ألف دولار" فقط، بحسب مجلة "فوربس" الاقتصادية الأميركية، كما موقع Celebrity Net Worth الراصد ثروات النجوم والمشاهير، أعلنت عن زواجها بصورة له ولها، تنشرها "العربية.نت" نقلا أدناها عن حسابها في Instagramالتواصلي، حيث يتابعها أكثر من 10 ملايين و900 ألف، والى جانبها كتبت عبارات توجهت بها الى زوجها.

صورة اعلان الزواج في انستاغرام أمس السبت، وثانية بالأبيض والأسود لاعلان الخطوبة في نوفمبر الماضي

صورة اعلان الزواج في انستاغرام أمس السبت، وثانية بالأبيض والأسود لاعلان الخطوبة في نوفمبر الماضي

وقالت ليندسي لبدر، كما لمتابعيها: " "أنا الأكثر حظا بين النساء في العالم. لقد وجدتني وعرفت أني أبحث عن السعادة والنعمة معا. أنا منبهرة لأنك زوجي، حياتي وكل شيء" وفق تعبيرها الذي أنهته برسم لقلب أحمر اللون، تلته عبارة: "على كل امرأة الشعور بهذا كل يوم" وفق تعبيرها.

وكانت لوهان، أعلنت في نوفمبر الماضي، وبنفسها أيضا، عن خطوبتها من شماس، بنشرها مجموعة صور لهما في "انستاغرام" أهمها واحدة يظهر فيها خاتم الخطوبة بأصبعها وبجانبها خطيبها، وكتبت عبارة "حبي وحياتي وأسرتي ومستقبلي" أسفلها، وبعدها استقرت في دبي حيث يعمل شماس مساعدا لنائب رئيس مؤسسة Credit Suisse الدولية لادارة الثروات، وهو رجل أعمال درس الهندسة الميكانيكية، وحصل على بكالوريوس بالعلوم المالية من جامعة في الولايات المتحدة، وفقا للوارد عنه في كثير من مواقع الانترنت.

الا أن من اشتهرت بأدائها المتألق في فيلم لعبت فيه دور توأمين متطابقين، هو The Parent Trap المعتبر اعادة إنتاج في 1998 لفيلم حمل في 1961 الأسم نفسه، لم تضف الى ما كتبت عن زواجها أمس السبت تفاصيل تلبي الفضول عن أين تم الزفاف وكيف ومتى تحديدا، ولا كتبت عن اعتناقها الاسلام، علما أن من لعبت أيضا دورا مهما بفيلم Mean Girls الكوميدي، ألمحت الى اقترابها الكبير من اعتناق الدين الحنيف في مناسبات عدة، منها مقابلة أجرتها معها قناة ITV التلفزيونية البريطانية قبل 5 أعوام، والفيديو المعروض عنها.

والشائع منذ سنوات عن الممثلة أنها اعتنقت الاسلام، ولكن ليس معروفا متى وأين. الا أنها ذكرت في فيديو تاريخه 2017 ويمكن العثور عليه في يوتيوب، أن صديقا عربيا لها، يقيم في لندن، أهداها نسخة من القرآن، وكان أحد أسباب اعتناقها للدين الحنيف، وقالت إنها حملتها معها إلى نيويورك، وتعرضت الى انتقادات "لأني كنت ممسكة بالنسخة وأنا أسير في الشارع (..) وسعدت عند العودة إلى لندن، لأن هذا معتقدي وهذا ما آمنت به" ثم حذفت صورها من "إنستغرام" وغيرت لغة سيرتها الذاتية من الإنجليزية إلى العربية.

وبعدها راق الحجاب لليندسي حين وضعته على رأسها أثناء زيارة قامت بها في أكتوبر 2016 للاجئين السوريين في تركيا، ووجدت "العربية.نت" تصريحا منها لصحيفة "الصن" البريطانية لمناسبة تلك الزيارة، قلت فيه "لقد أصبحت روحانية للغاية، ومنفتحة على التعليم" وهي عبارة جعلت الكثيرين من متابعيها يعتبرون أن ما قامت به هو انعكاس لتحولها للإسلام.