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خفافيش تداهم بنكاً بإيرلندا وتجبره على الإغلاق

الأحد 03 يوليو 2022 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
خفافيش تداهم بنكاً بإيرلندا وتجبره على الإغلاق



وكالات / سما /

اُضطُرت إدارة أحد الفروع ببنك «آلايد» الإيرلندي إلى اغلاقه بصفة مؤقتة بعد أن تعرض مقر الفرع لغزو مفاجئ من جانب سرب من الخفافيش قوامه 50 خُفاشاً.

وبحسب صحيفة «ميرور» البريطانية، فقد أخلت إدارة الفرع مقره تماما من الموظفين والعملاء بعد هجوم الخفافيش، لإعادة الأوضاع داخل إلى ما كانت عليه قبل الهجوم. ويقع الفرع في مدينة «كورك»، ثاني أكبر المُدُن في ايرلندا، بعد العاصمة «دبلن».

ونقلت الصحيفة عن أحد موظفي الفرع تصريحات أفاد فيها بأن إدارة الفرع استدعت فريق مخصص في التحكم بالحيوانات الأليفة والطيور بعد هجوم الخفافيش.

وقال الموظف: «كان الخفافيش يطيرون في كل مكان داخل مقر الفرع، بل كانوا متدليين من السقف أيضاً».

وأضاف: «تتحدث التقارير الإخبارية عن 50 خفاشا، إلا أنني أعتقد أن عددهم كان أكبر من ذلك».

وذكرت «ميرور» أن الفريق المتخصص في التحكم بالحيوانات الأليفة قد تعامل بإنسانية مع سرب الخفافيش التي داهمت الفرع، ذلك أنها محمية بموجب القانون الأيرلندي لحماية الحياة البرية.

#الخفافيش

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