منها حذف التعليقات المسيئة.. منصة يوتيوب تطرح تحديثات جديدة

وكالات / سما /

أعلنت منصة الفيديوهات الشهيرة يوتيوب، مؤخرًا، عن بعض التحديثات الجديدة منها تفعيل مجموعة من الأدوات الصارمة، لمواجهة التعليقات المسيئة، التي من المقرر انطلاقها في نهاية شهر يوليو الجاري.

ويتم اعتبار ميزة إخفاء أعداد المشتركين هو إحدى الطرق التي ينجح بها مرسلو الرسائل غير المرغوب فيها في انتحال هوية القنوات الأخرى عند ترك التعليقات.

وأفادت بأن التحديثات تشمل:

تعطيل أعداد المشتركين المخفية

تعزيز قدرات الإشراف التلقائي

الحد من استخدام الحروف الخاصة في أسماء القنوات

وتعتبر التعليقات غير المرغوب فيها والإساءة المتعلقة بالهوية في قمة اهتمامات العديد من الأشخاص على يوتيوب اليوم.

وتم طرح العديد من التحديثات للمساعدة في حماية المشاهدين ومنشئي المحتوى من التعليقات غير المرغوب فيها مع زيادة صعوبة انتحال شخصية المبدعين.

وتقصد منصة مقاطع الفيديو بالتحديث الأخير، حماية بيانات المشاهدين وصناع المحتوى من التعليقات المُسيئة وكذلك الحماية من انتحال الهوية.

ويتضمن التحديث الأخير؛ إظهار أعداد المشتركين، بعدما كانت ميزة المنصة في إخفائه لتُمكن صناع المحتوى المبتدئين من تكوين قاعدة جماهيرية، إلا أن التحديث يأتي بعد استغلال بعض صناع المحتوى تلك الميزة واحتيال هوية منافسين لهم لجذب المتابعين.

وذكر المصدر أن التحديثات الأخرى تتضمن إدارة التعليقات وحذف غير المرغوب به بعد عرضها على صانع المحتوى أولًا، فضلًا عن تقليل استخدام الحروف المميزة في الاسم عند إنشاء القناة مثل الفاصلات.