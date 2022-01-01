  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

منها حذف التعليقات المسيئة.. منصة يوتيوب تطرح تحديثات جديدة

الأحد 03 يوليو 2022 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
منها حذف التعليقات المسيئة.. منصة يوتيوب تطرح تحديثات جديدة



وكالات / سما /

أعلنت منصة الفيديوهات الشهيرة يوتيوب، مؤخرًا، عن بعض التحديثات الجديدة منها تفعيل مجموعة من الأدوات الصارمة، لمواجهة التعليقات المسيئة، التي من المقرر انطلاقها في نهاية شهر يوليو الجاري.

ويتم اعتبار ميزة إخفاء أعداد المشتركين هو إحدى الطرق التي ينجح بها مرسلو الرسائل غير المرغوب فيها في انتحال هوية القنوات الأخرى عند ترك التعليقات.

وأفادت بأن التحديثات تشمل:

تعطيل أعداد المشتركين المخفية

تعزيز قدرات الإشراف التلقائي

الحد من استخدام الحروف الخاصة في أسماء القنوات

وتعتبر التعليقات غير المرغوب فيها والإساءة المتعلقة بالهوية في قمة اهتمامات العديد من الأشخاص على يوتيوب اليوم.

وتم طرح العديد من التحديثات للمساعدة في حماية المشاهدين ومنشئي المحتوى من التعليقات غير المرغوب فيها مع زيادة صعوبة انتحال شخصية المبدعين.

وتقصد منصة مقاطع الفيديو بالتحديث الأخير، حماية بيانات المشاهدين وصناع المحتوى من التعليقات المُسيئة وكذلك الحماية من انتحال الهوية.

ويتضمن التحديث الأخير؛ إظهار أعداد المشتركين، بعدما كانت ميزة المنصة في إخفائه لتُمكن صناع المحتوى المبتدئين من تكوين قاعدة جماهيرية، إلا أن التحديث يأتي بعد استغلال بعض صناع المحتوى تلك الميزة واحتيال هوية منافسين لهم لجذب المتابعين.

وذكر المصدر أن التحديثات الأخرى تتضمن إدارة التعليقات وحذف غير المرغوب به بعد عرضها على صانع المحتوى أولًا، فضلًا عن تقليل استخدام الحروف المميزة في الاسم عند إنشاء القناة مثل الفاصلات.

#يوتيوب #تكنولوجيا #الفيديوهات #التعليقات

الأكثر قراءة اليوم

شاهد ..وفاة امرأة هاجمتها سمكة قرش في شرم الشيخ

مصر.. إسقاط الجنسية عن 3 إسرائيليين وفلسطيني

أسعار صرف العملات

حزب الله": اطلقنا 3 مسيّرات باتجاه المنطقة المتنازع عليها قرب حقل "كاريش" في مهام استطلاعية

في أول خطاب له.. لابيد يوجه رسالة لـ "حزب الله وحماس وإيران"

المستوطن قاتل الشهيد حرب يعترف و يعيد تمثيل الجريمة

الأزمة انتهت وعودة الاستقرار .. لهذه الأسباب حدث النقص بمحطات تعبئة الوقود

الأخبار الرئيسية

498bbed8695c2234b3c900cf875016fb

استشهاد شاب متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

20220703122347

هذا ما قاله لابيد خلال أول جلسة لحكومة الاحتلال برئاسته ..

الأزمة انتهت وعودة الاستقرار .. لهذه الأسباب حدث النقص بمحطات تعبئة الوقود

النائب العام: الرصاصة التي قتلت ابو عاقلة ستعود لنا اليوم والاحتلال يزعم : اسرائيليون سيفحصون الرصاصة

جيش الاحتلال يكشف عن شرطه لإبرام صفقة تبادل أسرى مع "حماس"

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم