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الصحة العالمية تتحدث حول التطعيم الإجباري ضد مرض جدري القرود

الأحد 03 يوليو 2022 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية تتحدث حول التطعيم الإجباري ضد مرض جدري القرود



وكالات / سما /

تحدث منظمة الصحة العالمية، أمس السبت، عن التطعيم الإجباري ضد فيروس جدري القرود.

وقالت رئيسة  مكتب المنظمة في روسيا، ميليتا فوغنوفيتش، في حديثٍ  لوكالة "سبوتنيك": "إنّ التطعيم الإجباري ضد فيروس جدري القردة غير مطلوب في الوقت الحالي".

وأضافت فوغنوفيتش: "أنّ  التطعيم الجماعي الإجباري ضد جدري القردة لم يعد مطلوبًا الآن، ولكن يتم النظر في قضية تطعيم الأشخاص الذين يتم الاتصال بهم أو المعرضين للخطر في مواقف معينة".

وتابعت: "إنّ التدابير التي أوصت بها لجنة الطوارئ للوائح الصحية الدولية التابعة لمنظمة الصحة العالمية تشمل تعزيز المراقبة، وتدابير النظافة، وعزل المرضى والمخالطين لهم".

وأكملت فوغنوفيتش: "حالياً، لا يوصى بالتحصين الشامل، ولكن مسألة تطعيم الأشخاص المخالطين أو المعرضين للخطر في بعض الأحيان هي الأولى، ولذلك يجري النظر في المواقف".

يشار إلى أنّ الإحصاءات الرسمية، حتى اليوم، تؤكد اكتشاف أكثر من 5100 حالة إصابة بجدرى القردة في 51 دولة، في حين أن طرق انتشار العدوى ليست واضحة تمامًا.

#الصحة العالمية #جدري القرود #التطعيم

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