القضاء الاردني يكشف آخر التطورات في حادثة تسرب غاز العقبة

عمان / وكالات /

كشف المجلس القضائي الأردني، اليوم الأحد، عن آخر التطورات بشأن حادثة سقوط خزان غاز في ميناء العقبة، مشيرا إلى أن النيابة العامة تمكنت من وضع يدها على تفاصيل وأدلة الحادثة.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أوضح المجلس القضائي الأردني أن النيابة العامة استمعت الى 127 شخصًا في حادثة سقوط خزان غاز الكلورين بمدينة العقبة، وتستمع لإفادات 120 شخصًا من مصابي حادثة تسرب الغاز و7 من ذوي المتوفين.

وقال الأمين العام للمجلس القضائي القاضي وليد كناكرية، إن النيابة العامة أجرت الكشف الحسي على موقع حادثة العقبة وانتخبت لجنة فنية من ذوي الخبرة والاختصاص للوصول لحقيقة ما جرى.

وأضاف أن "إجراءات التحقيق ومخرجاتها بقضية غاز العقبة في مراحلها الأخيرة"، موضحا أن نتائج عمل لجنة التحقيق في القضية ستقدم تقريرها منتصف الاسبوع الحالي.

وبين المجلس أن لجنة فنية تتحقق من طبيعة عمل المعدات والرافعات المستخدمة وأسلاك التحميل وقوة تحملها للأوزان والاحجام الثقيلة في قضية غاز العقبة.

وأشار المجلس القضائي إلى أن النيابة العامة تواصل إجراءات الاستدلال والتحقيق في قضية سقوط خزان غاز الكلورين.

ويذكر أن حادثة انفجار صهريج الغاز في ميناء العقبة، تسببت بإصابة أكثر من 250 شخصًا من بينهم 45 رجل أمن.

وارتفعت أعداد الوفيات جراء تسرب غاز سام من صهريج في أحد موانئ العقبة إلى 13 شخصًا وأصيب العشرات بينهم حالتان حرجتان نقلتا إلى عمان.