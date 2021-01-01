وقفة في نابلس تنديدا بجرائم الاحتلال بحق الأسرى

نابلس / سما /

شاركت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة نابلس، اليوم الأحد، في وقفة احتجاجية، تنديدا بجرائم الاحتلال بحق الأسرى، والتي كان آخرها يوم أمس استشهاد الأسير سعدية فرج الله، جراء الإهمال الطبي المتعمد.

ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمت بميدان الشهداء وسط المدينة، ودعت لها اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في المحافظة، اللافتات المنددة بجرائم الاحتلال بحق الأسرى، والرافضة لسياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى المرضى، مطالبين المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياتهم.

وقال منسق اللجنة الوطنية مظفر ذوقان، إن "الشهيدة فرج الله إحدى ضحايا الإهمال الطبي والقمع والإرهاب، الذي تمارسه إدارة سجون الاحتلال، مؤكدا أنها لا تزال تواصل قمعها بالقتل والإرهاب وتدمير الحركة الأسيرة.

وأضاف ذوقان، أن الاجراءات الاحتلالية بحق الأسرى تستوجب تحركا عاجلا وجادا فلسطينيا ودوليا، وضرورة استخدام كافة أشكال المقاومة للرد على تلك الجرائم.

وأكد أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية والإنسانية في مواصلة احتجاز جثامين الشهداء في مقابر الأرقام والثلاجات.

وقد استشهدت الأسيرة سعدية فرج الله (68 عاما) من بلدة إذنا في سجن "الدامون"، وهي أكبر الأسيرات سنا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث جرى اعتقالها قرب الحرم الإبراهيمي الشريف وسط مدينة الخليل في الثامن عشر من شهر كانون الأول من عام 2021، وهي أم لثمانية أبناء، وموقوفة حتى الآن.