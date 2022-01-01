نجم فلسطيني يتمرد على إدارة ناديه لفسخ عقده!

القاهرة / سما /

أكدت تقارير صحفية مصرية, أن الدولي الفلسطيني ياسر حمد مدافع النادي المصري البورسعيدي, ابتعد عن تدريبات الفريق مؤخرا, تمهيدا لفسخ عقده خلال الفترة القادمة.



وكان حمد قد تواجد على دكة البدلاء في المباراة الأخيرة للمصري ضد مصر المقاصة (2-0), لحساب الأسبوع الثالث والعشرين من المسابقة.



وذكر مصدر بالنادي المصري لصحيفة "اليوم السابع" المصرية, أن اللاعب الفلسطيني أغلق هاتفه مؤخرا وانقطع عن التدريبات نهائيا.



وأوضح المصدر أن حمد كان قد أرسل شكوى للنادي بضرورة صرف مستحقاته حتى يوم 29 يونيو المنصرم, قبل أن ينقطع عن التواصل مع النادي.



وشدد على أن النادي أودع مستحقات اللاعب قبل يوم 29 يونيو, إلا أن الأخير يتمرد في الوقت الحالي لأجل فسخ العقد من طرف واحد.



يشار إلى أن حمد انضم لصفوف المصري البورسعيدي في يناير الماضي, قبل أن يصبح من الركائز الأساسية بفضل مستواه المميز.

