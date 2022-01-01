مدرب جديد لأندية الدرجة الممتازة

الوسطى / سما /

بات نادي شباب الزوايدة الصاعد حديثاً للدرجة الممتازة على بُعد خطوة واحدة من الإعلان عن المدير الفني الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق في الدرجة الممتازة الموسم القادم.

وتوصل الزوايدة لاتفاق مع المدرب إياد عدوان لتولي تدريب الفريق في المهمة المرتقبة في الدرجة الممتازة التي عاد لها بعد سنوات طويلة من الهبوط.

ويسعى الزوايدة لترتيب صفوف الفريق حسب رغبة المدرب عدوان واستغلال الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم خطوط الفريق لضمان تحقيق نتائج جيدة في الموسم القادم.

وتعتبر هذه التجربة الثانية للمدرب عدوان في الدرجة الممتازة بعدما سبق له قيادة فريق الجلاء في الموسم قبل الماضي.