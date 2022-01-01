  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

مدرب جديد لأندية الدرجة الممتازة

الأحد 03 يوليو 2022 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدرب جديد لأندية الدرجة الممتازة



الوسطى / سما /

بات نادي شباب الزوايدة الصاعد حديثاً للدرجة الممتازة على بُعد خطوة واحدة من الإعلان عن المدير الفني الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق في الدرجة الممتازة الموسم القادم.

وتوصل الزوايدة لاتفاق مع المدرب إياد عدوان لتولي تدريب الفريق في المهمة المرتقبة في الدرجة الممتازة التي عاد لها بعد سنوات طويلة من الهبوط.

ويسعى الزوايدة لترتيب صفوف الفريق حسب رغبة المدرب عدوان واستغلال الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم خطوط الفريق لضمان تحقيق نتائج جيدة في الموسم القادم.

وتعتبر هذه التجربة الثانية للمدرب عدوان في الدرجة الممتازة بعدما سبق له قيادة فريق الجلاء في الموسم قبل الماضي.

#دوري الممتازة #شباب الزوايدة #إياد عدوان

الأكثر قراءة اليوم

شاهد ..وفاة امرأة هاجمتها سمكة قرش في شرم الشيخ

مصر.. إسقاط الجنسية عن 3 إسرائيليين وفلسطيني

والا العبري : غواصون من "حزب الله" عبروا حدود إسرائيل لمهمة عسكرية خاصة

أسعار صرف العملات

حزب الله": اطلقنا 3 مسيّرات باتجاه المنطقة المتنازع عليها قرب حقل "كاريش" في مهام استطلاعية

"حماس" ودمشق .. من وحي ما أعرف..عريب الرنتاوي

إسرائيل تزعم اعتراضها 3 مسيّرات لـ"حزب الله" كانت في طريقها لحقل "كاريش"

الأخبار الرئيسية

الأزمة انتهت وعودة الاستقرار .. لهذه الأسباب حدث النقص بمحطات تعبئة الوقود

النائب العام: الرصاصة التي قتلت ابو عاقلة ستعود لنا اليوم والاحتلال يزعم : اسرائيليون سيفحصون الرصاصة

جيش الاحتلال يكشف عن شرطه لإبرام صفقة تبادل أسرى مع "حماس"

في أول خطاب له.. لابيد يوجه رسالة لـ "حزب الله وحماس وإيران"

حزب الله": اطلقنا 3 مسيّرات باتجاه المنطقة المتنازع عليها قرب حقل "كاريش" في مهام استطلاعية

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم