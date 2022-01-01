"إذاعة نماء" بطلا للطائرة الشاطئية في غزة

غزة / سما /

توّج فريق إذاعة "نماء" بلقب بطولة المرحوم "هيثم بدران" للشواطئ موس 2022، عقب تغلبه في النهائي على نظيره الصداقة "أ" (2-1)، في المباراة التي جرت على ملعب نماء شمال قطاع غزة.



وقدّم الفريقان عرضا مميزا في الموقعة الختامية, إذ حسم الصداقة الشوط الأول لمصلحته (22-20), قبل أن يعود نماء في الثاني (21-15), ثم فاز بالثالث والفاصل (15-6).



وكان نماء قد وصل النهائي على حساب خدمات جباليا "ب" (2-1), بينما تفوق الصداقة "أ" على بيت حانون "أ" (2-0).



ومثّل نماء كل من محمد القيشاوي وطالب النجار, في حين ظهر مع الصداقة إبراهيم قصيعة وعبد الله العرقان.



من جانبه, هنأ عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى ونائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة, الفريق الفائز، شاكرا نماء على استضافة البطولة.



وأهدى هنية كأس وميداليات المركز الأول للفريق الفائز، وكأس وميداليات المركز الثاني للوصيف، بالإضافة لتكريم عائلة المرحوم "هيثم بدران" لاعب الكرة الطائرة, وكذلك مؤسسة نماء مستضيف البطولة.



أدار لقاءات المسابقة تحكيميا أسامة المقيد، ورجب عبيد، ومحمد أبو سعدة، وسمير المقيد، وحاتم حمودة، وياسر أبو عبيد، وجهاد أبو حبل فيما تواجد جمال حسونة مراقبا للحكام، وأحمد صالح من اللجنة الفنية، ومحمد عوكل من لجنة المسابقات.