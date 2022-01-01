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مهاجم الزيتون ينضم لنماء

الأحد 03 يوليو 2022 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
مهاجم الزيتون ينضم لنماء



غزة / سما /

كشف نادي نماء عن سادس صفقاته في الانتقالات الصيفية, استعدادا للموسم الكروي القادم 2022-2023.

وأكد نماء رسميا تعاقده مع المهاجم عاهد أبو مراحيل مدة موسم واحد, عقب رحيله عن صفوف الزيتون, بانتهاء الموسم الأخير.

ويعدّ أبو مراحيل إضافة جيدة لخط هجوم نماء, الساعي للمنافسة على الصعود للدرجة الممتازة في الموسم الكروي القادم.

يشار إلى أن نماء حلّ سادسا في دوري الأولى بالموسم الأخير برصيد 33 نقطة, علما أنه ضمّ في وقت سابق سعيد السباخي, ومحمد القاضي, وسليمان العبيد, ومحمود أبو النصر, ومحمد المشوخي.

#نماء #مهاجم #نادي الزيتون #الانتقالات الصيفية #عاهد أبو مراحيل

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