مهاجم الزيتون ينضم لنماء

غزة / سما /

كشف نادي نماء عن سادس صفقاته في الانتقالات الصيفية, استعدادا للموسم الكروي القادم 2022-2023.



وأكد نماء رسميا تعاقده مع المهاجم عاهد أبو مراحيل مدة موسم واحد, عقب رحيله عن صفوف الزيتون, بانتهاء الموسم الأخير.



ويعدّ أبو مراحيل إضافة جيدة لخط هجوم نماء, الساعي للمنافسة على الصعود للدرجة الممتازة في الموسم الكروي القادم.



يشار إلى أن نماء حلّ سادسا في دوري الأولى بالموسم الأخير برصيد 33 نقطة, علما أنه ضمّ في وقت سابق سعيد السباخي, ومحمد القاضي, وسليمان العبيد, ومحمود أبو النصر, ومحمد المشوخي.