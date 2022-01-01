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محمد صلاح كان مرشحاً للعودة إلى تشيلسي

الأحد 03 يوليو 2022 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد صلاح كان مرشحاً للعودة إلى تشيلسي



وكالات / سما /

إدعت صحيفة مترو البريطانية بأن محمد صلاح كان بإمكانه العودة إلى تشيلسي هذا الصيف وذلك لو لم يوقع تمديد عقده مع فريق ليفربول بالفعل قبل أيام.

وأعلن الريدز يوم الجمعة بشكلٍ مدوي عن تجديد عقد محمد صلاح لمدة 3 سنوات جديدة وذلك مع حصوله على 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع لينهي شهوراً من التكهنات حول مستقبله.

وكان الجناح المصري الدولي المتألق قد تبقى عام واحد فقط على نهاية عقده مع ليفربول، وتوقفت مفاوضات العقد وحينها قيل أن صلاح غير راضٍ عن الراتب الذي تم عرضه عليه.

وذكرت صحيفة ذا صن بأن نادي تشيلسي راقب وضعية محمد صلاح مع الليفر، ويُقال بأن اهتمام تشيلسي هو ما دفع فريق يورجين كلوب للاستسلام لمطالب صلاح في النهاية.

وكان تود بويلي مالك نادي تشيلسي الجديد يسعى لإحداث تأثر كبير في أول صيف له في ستامفورد بريدج وذلك عبر أحد التعاقدات البارزة، ولذلك فكر بالفعل في صلاح.

وفي الوقت الحالي فإن نادي تشيلسي يعمل على تجديد الخط الأمامي بعدد من اللاعبين مثل رحيم سترلينج، وربما رافينيا نجم ليدز يونايتد وذلك بعد أن ابتعد ريتشارليسون عن مفكرة النادي بعد تأمين انتقاله من إيفرتون إلى توتنهام.

#محمد صلاح #تشيلسي

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