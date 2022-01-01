بيرناردو سيلفا يوضح موقفه من الانتقال إلى برشلونة

وكالات / سما /

أكدت صحيفة سبورت الكاتالونية من جديد على رغبة لاعب الوسط البرتغالي بيرناردو سيلفا في ترك مانشستر سيتي واللعب بقميص برشلونة في الموسم القادم، على الرغم من المعوقات الكبيرة التي قد تحول دون إتمام هذه العملية.

ويدرك برشلونة أن التوقيع مع بيرناردو سيلفا لن يكون أمراً سهلاً على الإطلاق، حيث سيكون عليه في البداية إقناع ناديه الإنجليزي بذلك.

ولكن بيرناردو سيلفا أوضح لوكيله خورخي مينديز أنه يريد الانتقال إلى البارسا، وهو الأمر الذي قد يثير بعض المشاكل للسيتي وللمدرب بيب جوارديولا.

وقد كان بيرناردو سيلفا قطعة أساسية من تشكيلة بيب جوارديولا الموسم الماضي، حيث لعب 50 مباراة رسمية وسجل فيها 13 هدفاً وقدم 7 تمريرات حاسمة بالإضافة إلى ذلك فإن عقده ينتهي في عام 2025.

وحسب التقارير فإن مانشستر سيتي يُقيم اللاعب بقيمة لا تقل عن 100 مليون يورو، ولكن برشلونة يريد أن يبدأ المفاوضات بعرض بقيمة 40 مليون يورو، وبطبيعة الحال فإن السكاي بلوز سوف يطلبون مبلغاً أكبر ولذلك وبدون شك فإن عملية بيع فرينكي دي يونج وحدها هي من يمكن أن تعزز من احتمالية وصول سيلفا إلى ملعب الكامب نو.

ويعلم بيب جوارديولا مُسبقاً برغبة بيرناردو سيلفا في الالتحاق بفريق برشلونة، وقد صرح بشكلٍ واضح مؤخراً : “اليوم نحن نعتقد بأن بيرناردو سيلفا سوف يستمر، لكن كما قلت دائماً منذ وجودي في برشلونة فأنا لا أريد لاعبين لا يريدون التواجد في فريقي..ما يمكنني قوله هو أن بيرناردو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا”.