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موقف مانشستر يونايتد من فكرة رحيل رونالدو

الأحد 03 يوليو 2022 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقف مانشستر يونايتد من فكرة رحيل رونالدو



وكالات / سما /

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، موقف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من فكرة رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشار رومانو إلى أن رونالدو معجب بالمدرب الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني الجديد للشياطين الحمر، لكنه طلب الرحيل عن النادي بسبب رغبته في الحصول على المزيد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق بأفضل شكل ممكن، للحصول على مشروع رياضي متكامل في مسرح الأحلام.

ويتمسك اليونايتد ببقاء رونالدو مع الفريق، ويصر على أنه ليس للبيع، حيث يرغب فريق ملعب أولد ترافورد أن يكون صاروخ ماديرا قائداً للمشروع الجديد في النادي، حتى لو كان ذلك متزامناً مع عدم مشاركة الفريق في دوري ابطال أوروبا.

ولا يرحب خورخي مينديز، وكيل رونالدو، بوجهة النظر التي تتبناها إدارة اليونايتد، وإصرارها على الحفاظ على اللاعب، وسيضغط من جديد من أجل محاولة إخراجه من عباءة النادي ونقله لأحد أندية أوروبا الكبرى.

وشدد خبير السوق الأوروبي أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لم يعد خياراً أمام النجم السابق ليوفنتوس وريال مدريد الإسباني في الوقت الراهن.

#مانشستر يونايتد #كريستيانو رونالدو

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