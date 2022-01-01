ستيرلينج يجبر مانشستر سيتي على الصراع مع ريال مدريد!

وكالات / سما /

يجبر النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينج، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إدارة ناديه على الدخول في صراع مباشر مع ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

صحيفة ذا صن البريطانية أفادت بأن السيتي يضع عينه على بعض البدائل لتعويض رحيل ستيرلينج الوشيك عن الفريق في الموسم القادم، ومن ضمن الأهداف التي يضعها سماوي مانشستر على طاولته، سيرج جنابري.

وأوشك ستيرلينج على مفارقة السيتي والذهاب للعب في فريق تشيلسي الإنجليزي بدايةً من الموسم القادم، وبدأ السيتي بالفعل يستعد للحياة بدونه من خلال رصد التعاقد مع جنابري.

وضعية جنابري غير مستقرة في بايرن ميونخ الالماني، حيث لم يوافق اللاعب بعد على ربط نفسه بعقد جديد مع الإدارة، ما يجعله متاح للرحيل في الميركاتو الصيفي الجاري، وهو الأمر الذي سيعمل السيتي على استغلاله للحصول على بطاقته من الفريق البافاري.

ويتواجد جنابري منذ فترة من الوقت داخل مفكرة بحث ريال مدريد الذي يمني النفس بترميم الخط الأمامي للفريق في الموسم القادم بأفضل طريقة ممكنة.