  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ستيرلينج يجبر مانشستر سيتي على الصراع مع ريال مدريد!

الأحد 03 يوليو 2022 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
ستيرلينج يجبر مانشستر سيتي على الصراع مع ريال مدريد!



وكالات / سما /

يجبر النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينج، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إدارة ناديه على الدخول في صراع مباشر مع ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

صحيفة ذا صن البريطانية أفادت بأن السيتي يضع عينه على بعض البدائل لتعويض رحيل ستيرلينج الوشيك عن الفريق في الموسم القادم، ومن ضمن الأهداف التي يضعها سماوي مانشستر على طاولته، سيرج جنابري.

وأوشك ستيرلينج على مفارقة السيتي والذهاب للعب في فريق تشيلسي الإنجليزي بدايةً من الموسم القادم، وبدأ السيتي بالفعل يستعد للحياة بدونه من خلال رصد التعاقد مع جنابري.

وضعية جنابري غير مستقرة في بايرن ميونخ الالماني، حيث لم يوافق اللاعب بعد على ربط نفسه بعقد جديد مع الإدارة، ما يجعله متاح للرحيل في الميركاتو الصيفي الجاري، وهو الأمر الذي سيعمل السيتي على استغلاله للحصول على بطاقته من الفريق البافاري.

ويتواجد جنابري منذ فترة من الوقت داخل مفكرة بحث ريال مدريد الذي يمني النفس بترميم الخط الأمامي للفريق في الموسم القادم بأفضل طريقة ممكنة.

#رحيم ستيرلينج #مانشستر سيتي #ريال مدريد

الأكثر قراءة اليوم

شاهد ..وفاة امرأة هاجمتها سمكة قرش في شرم الشيخ

مصر.. إسقاط الجنسية عن 3 إسرائيليين وفلسطيني

والا العبري : غواصون من "حزب الله" عبروا حدود إسرائيل لمهمة عسكرية خاصة

أسعار صرف العملات

حزب الله": اطلقنا 3 مسيّرات باتجاه المنطقة المتنازع عليها قرب حقل "كاريش" في مهام استطلاعية

"حماس" ودمشق .. من وحي ما أعرف..عريب الرنتاوي

إسرائيل تزعم اعتراضها 3 مسيّرات لـ"حزب الله" كانت في طريقها لحقل "كاريش"

الأخبار الرئيسية

الأزمة انتهت وعودة الاستقرار .. لهذه الأسباب حدث النقص بمحطات تعبئة الوقود

النائب العام: الرصاصة التي قتلت ابو عاقلة ستعود لنا اليوم والاحتلال يزعم : اسرائيليون سيفحصون الرصاصة

جيش الاحتلال يكشف عن شرطه لإبرام صفقة تبادل أسرى مع "حماس"

في أول خطاب له.. لابيد يوجه رسالة لـ "حزب الله وحماس وإيران"

حزب الله": اطلقنا 3 مسيّرات باتجاه المنطقة المتنازع عليها قرب حقل "كاريش" في مهام استطلاعية

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم