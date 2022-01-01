  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نقل جثمان الشهيدة فرج الله للطب العدلي للتشريح

الأحد 03 يوليو 2022 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نقل جثمان الشهيدة فرج الله للطب العدلي للتشريح



رام الله / سما /

ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن جثمان الشهيدة سعدية فرج الله "مطر"، وصل إلى معهد الطب العدلي في أبو كبير.

وأوضحت الهيئة، أن الطاقم القانوني التابع لها قدم صباح اليوم طلب لمحكمة صلح حيفا لتشريح وتسليم الجثمان والتحقيق في ظروف استشهادها، مشيرةً إلى أنها بانتظار تحديد موعد للجلسة.

ولفتت إلى أن التشريح سيتم بحضور طبيب شرعي فلسطيني مفرز من وزارة العدل.

وأشارت إلى أن طاقم قانوني من الهيئة توجه صباح اليوم لزيارة الأسيرات في سجن الدامون، للوقوف على حيثيات ظروف استشهاد الأسيرة فرج الله.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد ..وفاة امرأة هاجمتها سمكة قرش في شرم الشيخ

مصر.. إسقاط الجنسية عن 3 إسرائيليين وفلسطيني

والا العبري : غواصون من "حزب الله" عبروا حدود إسرائيل لمهمة عسكرية خاصة

أسعار صرف العملات

حزب الله": اطلقنا 3 مسيّرات باتجاه المنطقة المتنازع عليها قرب حقل "كاريش" في مهام استطلاعية

"حماس" ودمشق .. من وحي ما أعرف..عريب الرنتاوي

تسريبات أمنية في إسرائيل: الكشف عن 10 أحداث سرية خلال شهرين وغانتس يأمر بالتحقيق

الأخبار الرئيسية

النائب العام: الرصاصة التي قتلت ابو عاقلة ستعود لنا اليوم والاحتلال يزعم : اسرائيليون سيفحصون الرصاصة

جيش الاحتلال يكشف عن شرطه لإبرام صفقة تبادل أسرى مع "حماس"

في أول خطاب له.. لابيد يوجه رسالة لـ "حزب الله وحماس وإيران"

حزب الله": اطلقنا 3 مسيّرات باتجاه المنطقة المتنازع عليها قرب حقل "كاريش" في مهام استطلاعية

النائب العام الفلسطيني : وافقنا على فحص أمريكا للرصاصة التي قتلت أبو عاقلة ولن نسلمها لإسرائيل

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم