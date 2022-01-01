نقل جثمان الشهيدة فرج الله للطب العدلي للتشريح

رام الله / سما /

ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن جثمان الشهيدة سعدية فرج الله "مطر"، وصل إلى معهد الطب العدلي في أبو كبير.

وأوضحت الهيئة، أن الطاقم القانوني التابع لها قدم صباح اليوم طلب لمحكمة صلح حيفا لتشريح وتسليم الجثمان والتحقيق في ظروف استشهادها، مشيرةً إلى أنها بانتظار تحديد موعد للجلسة.

ولفتت إلى أن التشريح سيتم بحضور طبيب شرعي فلسطيني مفرز من وزارة العدل.

وأشارت إلى أن طاقم قانوني من الهيئة توجه صباح اليوم لزيارة الأسيرات في سجن الدامون، للوقوف على حيثيات ظروف استشهاد الأسيرة فرج الله.