الصحة الإسرائيلية: 19 وفاة و6862 إصابة جديدة بكورونا

القدس المحتلة / سما /

توفي 19 شخصا تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا في يومي الجمعة والسبت، فيما سجلت 6862 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك على الرغم من استمرار تراجع معامل تناقل العدوى، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

يأتي ذلك، فيما شرع مدير عام وزارة الصحة، بروفيسور نحمان أش، بمناقشة توصية طاقم مكافحة الأوبئة في وزارة الصحة، التي تقضي بتطعيم الأطفال في سن نصف سنة وحتى 5 أعوام باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ومنذ منتصف الليل حتى التاسعة صباحا، سجلت 1196 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك ارتفعت الإصابات النشطة إلى 96330 إصابة نشطة، حيث لوحظ أن الإصابات النشطة تضاعفت 3 مرات منذ بدء الموجة السادسة للجائحة، وذلك على الرغم من تراجع معامل تناقل العدوى الذي بلغ 1.07.

ومع تسجيل معدل قياسي بالإصابات خلال الموجة السادسة، بلغ الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا 4371650، وذلك منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020. بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا بلغ 10977 حالة وفاة، بتسجيل 19 وفاةجديدة، لكن هذا لا يعني أن ارتفاع هذه الحصيلة جاء بسبب وفاة 19 مريضا خلال نهاية الأسبوع فقط، وهناك وفيات من الأسبوع الماضي التي سجلت إلى إحصاء يوم الأحد.