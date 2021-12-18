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"هيئة الأسرى" تتقدم بطلب لتشريح جثمان الشهيدة سعدية فرج الله وتسليم جثمانها لذويها

الأحد 03 يوليو 2022 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"هيئة الأسرى" تتقدم بطلب لتشريح جثمان الشهيدة سعدية فرج الله وتسليم جثمانها لذويها



رام الله / سما /

تقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، عبر طاقمها القانوني ممثلا بالأستاذ كريم عجوة، طلباً "لمحكمة صلح حيفا"، من أجل تشريح جثمان الأسيرة الشهيدة سعدية مطر فرج الله، بمشاركة طبيب فلسطيني للوقوف على الأسباب التي أدت لاستشهادها.

وبينت الهيئة، في بيان، أن الطلب المقدم تضمن فتح تحقيق في ظروف وملابسات استشهاد الأسيرة فرج الله، كذلك المطالبة بتسليم جثمانها لذويها.

وأضافت أن جثمان الشهيدة فرج الله نُقل يوم أمس من معتقل "الدامون" إلى معهد الطب العدلي "أبو كبير"، وبانتظار تحديد موعد للجلسة للبدء بالتشريح.

جدير ذكره، أن الأسيرة فرج الله استشهدت يوم أمس داخل معتقل "الدامون"، عن عمر يناهز (68 عاماً) وهي من بلدة إذنا غرب الخليل، وكان جيش الاحتلال قد اعتقلها بتاريخ 18/12/2021 بعد الاعتداء عليها بالضرب قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل، وهي أم لثمانية أبناء.

وبارتقاء الشهيدة فرج الله، يرتفع أعداد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 300 شهيد ارتقوا داخل سجون الاحتلال.

#هيئة الأسرى

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