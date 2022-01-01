النائب العام: الرصاصة التي قتلت ابو عاقلة ستعود لنا اليوم والاحتلال يزعم : اسرائيليون سيفحصون الرصاصة

رام الله / سما /

أكد النائب العام المستشار أكرم الخطيب، أن الأمريكيين سيعيدون الرصاصة التي قتلت الشهيدة شيرين أبو عاقلة للفلسطينيين اليوم.

وقال في حديث لإذاعة صوت فلسطين إنه سيتم إجراء الفحص الأمريكي على الرصاصة في مقر السفارة الأمريكية بالقدس المحتلة.

وأضاف أن أعمال الخبرة التي سيقوم بها الجانب الأمريكي على المقذوف لن تحتاج لوقت طويل.

وتابع:" حصلنا على ضمانات من المنسق الأمريكي ان أعمال فحص المقذوف ستجري فقط من طرفهم دون مشاركة الجانب الإسرائيلي بذلك".



من جانبه زعم جيش الاحتلال ان عملية فحص الرصاصة التي قتلت شيرين ابو عاقلة ستتم بوجود ممثل عن اسرائيل.

وقال الجيش اليوم الاحد ان عملية الفحص ستتم من قبل الاسرائيليين بوجود امريكي .

واضاف انه سنتحمل المسؤولية اذا قتلناها وسنأسف لذلك .