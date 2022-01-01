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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الأحد 03 يوليو 2022 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى



القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر اعلامية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في باحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول "هيكلهم"، تحت حماية شرطة الاحتلال.

يشار إلى أن هناك مخططات ونوايا لدى المستوطنين بانتهاك حرمة مصلى باب الرحمة، وإقامة صلوات تلمودية فيه اليوم، وتحذيرات فلسطينية من خطورة ذلك.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في قبلة المسلمين الأولى.

#المسجد الأقصى #مستوطنون #الاحتلال

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