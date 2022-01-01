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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأحد 03 يوليو 2022 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأحد، على صدر صفحاتها الأولى خبر استشهاد الأسيرة سعدية فرج الله (68 عاما) في سجن "الدامون"، والرئاسة تحمل الاحتلال المسؤولية، وتطالب بتحقيق دولي بظروف استشهادها.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

-الرئاسة تحمل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسيرة سعدية فرج الله وتطالب بتحقيق دولي بظروف استشهادها

-اشتية يؤكد ضرورة تشكيل وحدة المساندة القانونية لمساعدة المواطنين المحتاجين وتمثيلهم أمام القضاء

-النائب العام: سيسمح للجانب الأميركي بإجراء أعمال الخبرة الفنية على المقذوف الذي قتل أبو عاقلة

-عواد: هناك محاولات إسرائيلية لاستهداف امتحان "التوجيهي" في القدس لفرض أمر واقع

-المعتقل رائد ريان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ87

-تعديل ساعات عمل معبر الكرامة

-الأحمد يلتقي الحريري والبزري ويطلعهما على آخر تطورات القضية الفلسطينية

-وزراء الخارجية العرب يؤكدون موقفهم الثابت من دعم القضية الفلسطينية ورفضهم للانتهاكات الإسرائيلية في القدس

-الأسير زكريا زبيدي يقدم "رسالة حريته" بامتياز عال

-إزاحة الستار عن جدارية مدينة تاربا المجرية تخليدا لذكرى وفاة الطبيب الفلسطيني منذر قعدان وعائلته

-تكليف البروفيسور حسن أبو جراد رئيسا لجامعة غزة

"الأيام":

-عشرات الإصابات في قمع مسيرة كفر قدوم وخلال مواجهات أعقبت اقتحام سلواد وجبع

-السلطة تسمح لفريق خبراء أميركيين بفحص الرصاصة التي قتلت شيرين

-استشهاد الأسيرة سعدية فرج الله (68 عاماً) في سجن "الدامون" نتيجة الإهمال الطبي

-إحياء الذكرى الثامنة لاستشهاد الطفل أبو خضير

-"الرئاسة" تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة وتطالب بتحقيق دولي

-اشتية لمجلس نقابة المحامين: لا نية لفرض ضرائب جديدة

-غارة إسرائيلية تسفر عن جريحين مدنيين في سورية

-لابيد: إيران "أخطر تهديد" لإسرائيل

-إسرائيل تعترض 3 مسيرات تابعة لـ"حزب الله" في طريقها لحقل غاز

-الجيش الإسرائيلي يشارك بمناورة عسكرية في المغرب

-معركة السيطرة على "ليسيتشانسك" تحتدم وبيلاروس تؤكد اعتراض صواريخ أوكرانية

-أبو الغيط: الاجتماع التشاوري العربي كان مفيدا للغاية

-تفجر موجة تظاهرات في مدن ليبيا تدين السياسيين بسبب تردي الأوضاع

"القدس":

-استشهاد أسيرة بسبب الإهمال الطبي

-السلطة تسلم الأميركيين الرصاصة التي اغتالت الصحافية أبو عاقلة

-لابيد يهدد غزة ولبنان وإيران

-حزب الله يطلق ثلاث مسيرات باتجاه حقل كاريش

-بلومبيرغ: "ناتو عربي" فكرة غير قابلة للتطبيق

-الانفصاليون الموالون لموسكو يؤكدون محاصرة ليسيتشانسك والجيش الأوكراني ينفي

#الصحف الفلسطينية

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الرئاسة الفلسطينية تحمل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسيرة سعدية فرج الله

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