77 شهيدا فلسطينيا بينهم 15 طفلا بالنصف الأول من العام

رام الله / سما /

استشهد 77 فلسطينيا بين 15 طفلا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بالنصف الأول من العام الجاري، بحسب تقرير صدر عن التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين.

وقال الأمين العام التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، محمد صبيحات، إن ارتفاع عدد الشهداء، خاصة من الأطفال، يؤكد مدى إرهاب وإجرام هذا الاحتلال الذي يبحث دائما عن الفرص لإطلاق النار بهدف القتل، مع سبق الإصرار والترصد.

وذكر أن التقرير الّذي أعده تجمع أسر الشهداء، ووثق عدد الشهداء منذ مطلع هذا العام الجاري، حتى 30 حزيران/يونيو الماضي، يبين أن عدد الأطفال الذين استشهدوا منذ بداية العام، بلغ 15، مبينا أن أصغرهم هو الشهيد محمد رزق شحادة صلاح (14عاما) الذي استشهد بتاريخ 23 شباط/فبراير، من الخضر في بيت لحم.

وأضاف صبيحات أن أكبر الشهداء هو المواطن عمر عبد المجيد اسعد (80 عاما) من قرية جلجليا قضاء رام الله واستشهد بتاريخ 12 كانون الثاني/ يناير 2022، والشهيد سليمان الهذالين، (80 عاما) من قرية ام الخير في الخليل، استشهد بتاريخ 17 كانون الثاني/ يناير2022، وأن أكثر الأشهر دموية، كان شهر نيسان/أبريل، حيث بلغ عددهم خلاله 23 شهيدا.

وواصل جنود الاحتلال والمستوطنون، أمس السبت، عدوانهم على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، واستشهدت الأسيرة سعدية فرج الله (68 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل في سجن "الدامون".

وأصيب شاب بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق واعتقل آخر في جنين، فيما واصلت قوات الاحتلال استهداف مراكب الصيادين والمزارعين ورعاة الأغنام في قطاع غزة.