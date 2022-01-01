اللواء الحلو يعلن عن تنقلات وتعيينات جديدة في الشرطة الفلسطينية

رام الله/سما/

أجرى مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء يوسف الحلو، سلسلة من التنقلات والتعيينات في مديرية الشرطة على النحو التالي:

- ينقل العميد عزام إبراهيم حسن جبارة من مرتب شرطة محافظة ضواحي القدس إلى مرتب شرطة محافظة طوباس، ويُعيّن مديرا لشرطة المحافظة.

- ينقل العميد حقوقي طارق محمد أمين الحاج من مرتب شرطة محافظة بيت لحم إلى مرتب شرطة محافظة نابلس، ويعين مديرا لشرطة المحافظة.

- ينقل العميد بلال أحمد عرسان جرار من مرتب قيادة الشرطة إلى مرتب شرطة ضواحي القدس، ويعين مديرا لشرطة المحافظة.

- ينقل العميد إبراهيم خيليل أحمد طومار من مرتب شرطة محافظة طوباس إلى مرتب قيادة الشرطة.

- ينقل العميد ثابت محمد أحمد السعدي من مرتب شرطة محافظة نابلس إلى مرتب شرطة محافظة بيت لحم، ويعيم مديرا لشرطة المحافظة.

وشكل اللواء الحلو لجنة استلام وتسليم مكونة من:

1. العميد رمضان عوض- مساعد مدير عام الشرطة للمحافظات الشمالية- رئيسا للجنة.

2. ممثل عن إدارة التنظيم والإدارة.

3. ممثل عن إدارة المالية.

4. ممثل عن إدارة الشؤون الإدارية.

5. ممثل عن إدارة التسليح.