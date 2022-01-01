اللواء الحلو يعلن عن تنقلات وتعيينات جديدة في الشرطة الفلسطينية

أجرى مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء يوسف الحلو، سلسلة من التنقلات والتعيينات في مديرية الشرطة على النحو التالي:
- ينقل العميد عزام إبراهيم حسن جبارة من مرتب شرطة محافظة ضواحي القدس إلى مرتب شرطة محافظة طوباس، ويُعيّن مديرا لشرطة المحافظة.
- ينقل العميد حقوقي طارق محمد أمين الحاج من مرتب شرطة محافظة بيت لحم إلى مرتب شرطة محافظة نابلس، ويعين مديرا لشرطة المحافظة.
- ينقل العميد بلال أحمد عرسان جرار من مرتب قيادة الشرطة إلى مرتب شرطة ضواحي القدس، ويعين مديرا لشرطة المحافظة.
- ينقل العميد إبراهيم خيليل أحمد طومار من مرتب شرطة محافظة طوباس إلى مرتب قيادة الشرطة.
- ينقل العميد ثابت محمد أحمد السعدي من مرتب شرطة محافظة نابلس إلى مرتب شرطة محافظة بيت لحم، ويعيم مديرا لشرطة المحافظة.
وشكل اللواء الحلو لجنة استلام وتسليم مكونة من:
1. العميد رمضان عوض- مساعد مدير عام الشرطة للمحافظات الشمالية- رئيسا للجنة.
2. ممثل عن إدارة التنظيم والإدارة.
3. ممثل عن إدارة المالية.
4. ممثل عن إدارة الشؤون الإدارية.
5. ممثل عن إدارة التسليح.