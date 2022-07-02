غزة : إعلان مهم للمسافرين عبر معبر رفح بشأن شهادة فحص كورونا

غزة/سما/

أصدرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم السبت 2/7/2022، إعلان مهم للمسافرين عبر معبر رفح بشأن شهادة فحص (كوفيد - 19)

​​​​حيث أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود للمسافرين المغادرين عبر معبر رفح إلى جمهورية مصر العربية، عن إلغاء الجانب المصري اشتراط الحصول على شهادة فحص خلو من فيروس كورونا (كوفيد -19) للوافدين داخل مصر، مع العلم بأن بعض الدول الأخرى لا زالت تشترط ذلك.

وأكدت الهيئة أنه بإمكان المسافرين المغادرين إلى خارج مصر الحصول على شهادة الفحص من خلال المراكز الصحية المعرّفة سابقاً بجميع محافظات غزة، أو من خلال مركز شهداء رفح الصحي في نفس يوم السفر.