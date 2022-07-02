  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة : إعلان مهم للمسافرين عبر معبر رفح بشأن شهادة فحص كورونا

السبت 02 يوليو 2022 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : إعلان مهم للمسافرين عبر معبر رفح بشأن شهادة فحص كورونا



غزة/سما/

أصدرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم السبت 2/7/2022، إعلان مهم للمسافرين عبر معبر رفح بشأن شهادة فحص (كوفيد - 19)

​​​​حيث أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود للمسافرين المغادرين عبر معبر رفح إلى جمهورية مصر العربية، عن إلغاء الجانب المصري اشتراط الحصول على شهادة فحص خلو من فيروس كورونا (كوفيد -19) للوافدين داخل مصر، مع العلم بأن بعض الدول الأخرى لا زالت تشترط ذلك. 

وأكدت الهيئة أنه بإمكان المسافرين المغادرين إلى خارج مصر الحصول على شهادة الفحص من خلال المراكز الصحية المعرّفة سابقاً بجميع محافظات غزة، أو من خلال مركز شهداء رفح الصحي في نفس يوم السفر.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .."ما خفي أعظم" يكشف كيف سعى الموساد للتجسس على المقاومة الفلسطينية بتركيا؟

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

النخالة في تأبين "ابو سمهدانة": يرديون حرماننا من نعمة الجهاد وهم يسلمون مفاتيح بلادنا للأعداء بلا قتال

"كان" : صفقة أمنية ضخمة بين إسرائيل والسعودية خلال زيارة بايدن

تعرف على أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم

هآرتس": لابيد سيقيم في بيت هجره سكانه الفلسطينيون الأصليون في حرب 1948

والا العبري : غواصون من "حزب الله" عبروا حدود إسرائيل لمهمة عسكرية خاصة

الأخبار الرئيسية

الرئاسة الفلسطينية تحمل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسيرة سعدية فرج الله

مصادر: السلطة الفلسطينية مستعدة لتسليم "الرصاصة" التي قتلت شيرين أبو عاقلة لأمريكا

"أونروا" تبدأ رقمنة أرشيفها التاريخي : الحفاظ على الذاكرة الجمعية للاجئين الفلسطيتيين

استشهاد أسيرة من الخليل في سجن "الدامون"

نتائج الثانوية العامة

النتائج مبشرة ومطمئنة .. "التربية والتعليم" تحدد موعد نتائج الثانوية العامة

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم