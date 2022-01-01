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البرلمان العربي يحذر من خطورة الحفريات التي تستهدف أساسات المسجد الأقصى

السبت 02 يوليو 2022 06:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرلمان العربي يحذر من خطورة الحفريات التي تستهدف أساسات المسجد الأقصى



القاهرة / وكالات /

حذر البرلمان العربي، من خطورة استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأعمال الحفريات التي يقوم بها حول المسجد الأقصى وتستهدف أساساته، ومنعها لدائرة الأوقاف الإسلامية من أعمال الترميم والصيانة للمسجد.

كما أدان البرلمان في بيان له اليوم السبت، المخطط الإسرائيلي بتسجيل أراض حول المسجد الأقصى لأشخاص يهود في محاولة لتهويد مساحات واسعة في القدس المحتلة والاستيلاء عليها، وتغيير المعالم التاريخية والدينية للمدينة.

وطالب، منظمة اليونسكو وكافة المنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها لوقف العدوان المستمر على القدس والمقدسات من خلال إجراءات عملية وفعالة، وإرسال لجنة لتقصي الحقائق من قبل الأمم المتحدة للاطلاع على الأوضاع في القدس وخاصة الحفريات التي تجري على مدار الساعة تحت المسجد الأقصى.

وأكد البرلمان العربي دعمه الكامل للمقدسيين في صمودهم لحماية هذا الصرح الإسلامي الكبير، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لوقف هذه الانتهاكات بحق المقدسات الدينية.

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