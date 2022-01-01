شاهد ..وفاة امرأة هاجمتها سمكة قرش في شرم الشيخ

القاهرة / وكالات /

توفيت امرأة إثر تعرضها لهجوم من سمكة قرش، في منتجع الغردقة المصري.

وكانت المراة وهي نمساوية متزوجة من مصري وتقيم في مصر، في الماء عندما هاجمها سمكة قرش أمام الآخرين تركت المرأة بدون ذراع وساق.

وتمكن المتواجدون في المكان من سحبها إلى الشاطئ وتسليمها إلى المسعفين وكانت حالتها حرجة ولكنَها توفيت فيما بعد متأثرة بجراحها.

وعلى خلفية الحادث فقد تم منع السباحة والغوص وصيد الأسماك في منطقة الحادثة لمدة ثلاثة أيام.

وفي الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا هاجمت سمكة القرش فتاة تبلغ من العمر 19 عاما، وأصيبت الضحية بجروح خطيرة وتوفيت على الفور في مكان الحادث.

وفي ديسمبر، هاجمت سمكة قرش راكب أمواج في مدينة مورو باي بكاليفورنيا، وتم العثور على جثة الرجل على الشاطئ.