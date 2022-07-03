هيئة الجسور الاردنية : تعديل أوقات عمل معبر الكرامة

رام الله / سما /

أعلنت إدارة أمن الجسور الأردنية، السبت، تعديل أوقات عمل جسر الملك حسين اعتبارا من يوم غد الأحد الموافق 3/7/2022 ولإشعار آخر.

وووفق الإعلان جاء التعديل كما يلي:

* أيام الاسبوع من الأحد الى الخميس تبدأ حركة المسافرين العرب وال V. I. P والدوبلوماسيين والمغادرين باتجاه الضفة الغربية عند الساعة الثامنة (08:00) صباحاً ولغاية الساعة التاسعة (21:00) مساء.

* أيام الجمعة والسبت تبدأ حركة المسافرين العرب وال V. I. P والدوبلوماسيين والمغادرين باتجاه الضفة الغربية عند الساعة الثامنة (08:00) صباحاً ولغاية الساعة التاسعة (12:00) ظهرا.

* حركة المعبر التجاري (الشحن) يبقى كالمعتاد.

* تنويه لجميع المسافرين الذين يرغبون بالسفر بأتجاه الضفة الغربية التواجد في الجسر قبل الموعد بساعة.

* يبدأ العمل بالتوقيت الجديد في جسر الملك حسين اعتبارا من يوم الاحد الموافق 3/7/2022 وحتى إشعار آخر.