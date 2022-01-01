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الاونروا : الكوبونات لاكثر من مليون لاجئ فلسطيني بغزة مؤمنة هذا العام ..

السبت 02 يوليو 2022 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاونروا : الكوبونات لاكثر من مليون لاجئ فلسطيني بغزة مؤمنة هذا العام ..



غزة / سما /

قال المستسار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" عدنان ابو حسنه انه لن يكون هناك ازمة في توزيع المساعدات الغذائية "الكوبونات" في قطاع غزة حتى نهاية هذا العام.

وقال ابو حسنه في تصريحات اذاعية ان اكثر من مليون ومئة الف لاجئ يستفيدون من الكوبونات الموزعة في قطاع غزة موضحا ان الاونروا تبذل جهود كبرى الان لتغطية عملية شراء المواد الغذائية للعام 2023 مشيرا الى ان عملية الشراء للعام القادم تبدأ خلال نهايات العام الحالي ويجب توفير التمويل مبكرا.

وقال ان مؤتمر التعهدات الذي عقد في الـ 23 من يونيو الماضي كان ناجحا سياسيا بامتياز واكن رغم حصولنا على 165 مليون دولار الا ان العجز المتوقع حتى نهاية العام هو 100 مليون دولار.

 

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