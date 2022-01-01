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"الخارجية" تطالب بلجنة تحقيق دولية في ظروف استشهاد الأسيرة فرج الله

السبت 02 يوليو 2022 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" تطالب بلجنة تحقيق دولية في ظروف استشهاد الأسيرة فرج الله



رام الله / سما /

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، بفتح تحقيق دولي في ظروف استشهاد الأسيرة سعدية فرج الله (68 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل.

وحملت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسيرة فرج الله وهي أكبر الأسيرات سنا في السجون، ليرتفع عدد شهداء الحركة الاسيرة 230 شهيدا.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والصليب الأحمر الدولي وجميع المؤسسات والمنظمات والمجالس الأممية المختصة، بما فيها مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له أسرانا في سجون الاحتلال من إهمال طبي متعمد، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان توفير الحماية لهم والتعامل معهم كأسرى حرب وفقا لاتفاقيات جنيف، والإفراج الفوري عنهم.

#وزارة الخارجية

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