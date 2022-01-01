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بعثة نادي الهلال الرياضي تصل إسبانيا لتمثيل فلسطين في بطولة Donosticup

السبت 02 يوليو 2022 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعثة نادي الهلال الرياضي تصل إسبانيا لتمثيل فلسطين في بطولة Donosticup



مدريد/ وكالات/

وصل فريق ناشئي نادي الهلال الرياضي في قطاع غزة، مدينة سان سيباستيان في إقليم الباسك الإسباني، لتمثيل فلسطين في بطولة "دونستي كوب الدولية" في نسختها الـ30 بدعوة من مؤسسة Donosticup.

وتنطلق البطولة في الثالث من يوليو 2022 وتستمر لمدة سبعة أيام، بمشاركة 753 فريقا من 19 دولة ويكون اللعب على نفس طراز دوري أبطال أوروبا.

ويقابل ناشئو الهلال في أولى مبارياتهم في الرابع من يوليو نادي (Atletic Lleida) من إقليم كاتلونيا، فيما يلعب في اليوم التالي مع نادي (Guadalajara CD SAD) من الأندلس، ونادي (Kostkas) من إقليم الباسك في السادس من يوليو.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الرياضي المهندس عائد أبو رمضان أن الفريق أجرى الاستعدادات والتدريبات بشكل مكثف، تضمنت عقد مباريات ودية مع فرق من نفس فئتهم العمرية ومن يكبرهم سناً وخبرة.

وأشار إلى أن اللاعبين شاركوا في محاضرات تأهيل نفسي وحضاري شملت توعيتهم وتثقيفهم بعادات الشعوب الأخرى، حيث أن غالبيتهم لم يتسنى له السفر من قبل بسبب حصار غزة.

وشدد أبو رمضان على أن هذه المشاركة تُشكل علامة فارقة في مسيرة النادي، وتتيح الفرصة لتطوير مهارات اللاعبين من خلال هذه التجربة والاحتكاك بلاعبين دوليين من نفس فئتهم العمرية، ما يُكسبهم خبرات إضافية عن الخبرات المحلية.

وبين أن المشاركة تمنح الفرصة للاعبين للتقييم من قبل الكشافين المتابعين لهذه البطولة الدولية، ويزيد من فرصهم للحصول على معايشات أو عقود مع النوادي الدولية.

وأكد أن النادي يطمح لتحقيق مكانة مرموقة في البطولة، لتوعية وتذكير العالم بقضية فلسطين العادلة، وكذلك فتح المجال للأشبال للمشاركة سنوياً في هذه البطولة، والبطولات العالمية الأخرى.

وتُعدّ هذه البطولة من أكبر البطولات في جنوب أوروبا وتُعقد منذ أكثر من 30 عاماً.

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