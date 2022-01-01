الإعلام الحكومي بغزة يوضح حقيقة تغيير اسم مسجد خليل الوزير

غزة / سما /

أصدر رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف اليوم السبت، تنويهاً هاماً للمواطنين ووسائل الإعلام، بشأن من تغيير اسم مسجد الشهيد خليل الوزير-الشيخ عجلين.

وقال معروف في تصريح صحفي: "بناء على التواصل مع وزارة الأوقاف؛ لا صحة لما يتداوله البعض من تغيير اسم مسجد الشهيد خليل الوزير-الشيخ عجلين، علما ان المشروع شارف على الانتهاء بتمويل اندونيسي كريم، والصور المرفقة التقطت صباح اليوم وواضح فيها اسم المسجد كما هو".

وأضاف: "نهيب بالجميع التأكد من جهات الاختصاص قبل الحديث وتداول معلومات غير صحيحة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية".