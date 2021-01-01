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استشهاد أسيرة من الخليل في سجن "الدامون"

السبت 02 يوليو 2022 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد أسيرة من الخليل في سجن "الدامون"



رام الله / سما /

أعلنت إدارة مصلحة سجون الاحتلال عن استشهاد الأسيرة "سعدية مطر" والتي تبلغ من العمر 68 عامًا من الخليل.

ويُذكر أن الأسيرة "مطر" تقبع في سجن الدامون واستشهدت أثناء تواجدها في الفورة.

وكان مستوطنون وجنود الاحتلال بالضرب على سيدة 65 عاما، بالقرب من الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، في الثامن عشر من ديسمبر 2021.

وذكرت مصادر محلية أن أحد المستوطنين اعتدى على السيدة خلال عبورها للشارع قرب الحرم الإبراهيمي، وادعى بأن السيدة حاولت طعنه، وهاجمها جنود الاحتلال، ما ادى لإصابتها بحالة من الاغماء، وتم احضار مسعفين إسرائيليين لإسعافها وجرى اعتقالها، ولم يعرف بعد وضعها الصحي.

وبذلك يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 230 شهيدًا في سجون الاحتلال.

وذكر نادي الأسير أن حالة من التوتر الشديد تسود أقسام الأسرى في السجون، وسط التكبير والطرق على الأبواب.

من جهته، حمل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، حكومة الاحتلال الاسرائيلي وإدارة السجون، المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسيرة فرج الله "مطر"

واعتبر أبو بكر في تصريح صحفي له، استشهاد الأسيرة فرج الله، بأنه يأتي في سياق الجرائم العنصرية الانتقامية بحق الأسرى والأسيرات، وأنه لم يعد هناك أي خطوط حمراء وإلا تجاوزتها هذه العصابة النازية. كما قال.

وطالب أبو بكر، المجتمع الدولي الخروج عن عصمته اللا أخلاقي واللا إنساني، والذي يعطي هذا الاحتلال كل المساحات لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الأسرى في السجون والمعتقلات.

وقال: بات واضحًا أن كل الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية لم يعد لها أي قيمة أمام ممارسات وجرائم هذا الاحتلال.

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