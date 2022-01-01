رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، إصابة عشرات المواطنين بجروح مختلفة خلال قمع قوات الاحتلال مسيرات سلمية في مناطق متفرقة بالضفة، واعتدائها على جنازة مواطنة في بيت أمر.

كما عنونت الصحف على صدر صفحاتها الأولى خبر تصويت المؤتمر العام لمنظمة الكنائس المشيخية في الولايات المتحدة الثلاثاء المقبل، على مشروع قرار يعتبر اسرائيل دولة فصل عنصري.

وفي يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

_ عشرات الإصابات بالضفة والاحتلال يعتدي على جنازة مواطنة في بيت أمر

_ الكنيسة المشيخية الأميركية بصدد التصويت على قرار اعتبار اسرائيل دولة فصل عنصري

_ مصرع شابين في حادث سير ذاتي شرق أريحا

_ المفوضية الأوروبية ترفع تعليقها عن تمويل مؤسسة "الحق"

_ جامعة بيرزيت تبدأ احتفالاتها بتخريج الفوج السابع والأربعين من طلبتها

_ الأحمد يلتقي رئيس الوزراء اللبناني

_ العسومي يطالب بإدراج القضية الفلسطينية بندًا ثابتًا على جدول أعمال "عدم الانحياز"

_ لبيد يبدأ ولايته باجتماعين مع رئيس الشاباك ومنسق شؤون الأسرى الإسرائيليين

_ 500 أسير مريض في سجون الاحتلال منهم 50 حالة صعبة وخطيرة

_ 55 ألفًا يصلون الجمعة في "الأقصى" واستمرار تساقط الحجارة من المصلى القديم

"الأيام":

_ جمعة مواجهات جديدة في النقاط الساخنة.. إصابة العشرات واعتقال 5 متضامنين أجانب

_ "أوقاف القدس" تحذر من استمرار تساقط الحجارة من أعمدة المسجد الأقصى القديم

_ مختص إسرائيلي: مخطط "إي واحد" سيصادق عليه عقب زيارة بايدن

_ الكنيسة المشيخية الأميركية تصوت لاعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري

_ شرطة الاحتلال تقمع تظاهرة في الشيخ جراح

_ وفاة شابين بحادث سير ذاتي قرب أريحا

_ أكثر من 55 الفًا أدوا صلاة الجمعة في "الأقصى"

_ "الهيئة": إصابة أسرى "النقب" بفيروس لم تحدد طبيعته

_ بحرية الاحتلال تشن سلسلة اعتداءات على صيادي رفح

_ لابيد يبدأ ولايته باجتماعين مع رئيس "الشاباك" و"منسق الأسرى"

"القدس":

_ إصابات واعتقالات خلال قمع المسيرات السلمية

_ الاعتداء على جنازة شقيقة أسير في بيت أمر

_ 55 ألفا يؤدون الجمعة في الأقصى والخطيب يحذر من التطبيع

_ لابيد سيقيم بمنزل عائلة حنا سلامة المهجرة

_ نتنياهو يستطيع تشكيل حكومة بالتعاون مع شكيد

_ غانيتس يوجه تعليمات بالتحقيق في تسريبات أمنية