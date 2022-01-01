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تعرف على أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم

السبت 02 يوليو 2022 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم



رام الله / سما /

نشرت وسائل إعالم إسرائيلية ، مساء الجمعة 1 تموز / يوليو ، أسباب ارتفاع الدوالر مقابل الشيكل الإسرائيلي ، مع ارتداد لم يحققه الدوالر األمريكي منذ نحو عامين. 

وبحسب صحيفة Hayom Israel ، فإن أسباب ارتفاع الدوالر مقابل الشيكل ترجع إلى قوة الشيكل ، وكذلك ارتفاع الدوالر حول العالم واالنخفاض الملحوظ في أسواق الأسهم العالمية وحمايتها. 

شهد سعر صرف الدوالر مقابل الشيكل ، الجمعة ، ارتفاعا آخر ، حيث وصل مساء اليوم إلى 52.3 شيكل. 

عزز الدولار الأمريكي مكاسبه في تعامالت الجمعة ، مستفيدا من حالة التفاؤل في الأسواق لزيادة وتيرة التشديد النقدي الأمريكي ، خاصة في ظل تصريحات بعض صناع القرار في مجلس الاحيتاطي الفيدرالي الأمريكي بشأن ضرورة مكافحة التضخم المرتفع.

ولا يزال الطلب على الدوالر األمريكي يرتفع بقوة ، مستفيًدا من تفاؤل السوق بالتسارع المستمر في وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية في ظل ارتفاع التضخم القوي ، الأمر الذي سيتطلب إجراءات أكثر صرامة من قبل مجلس االحتياطي الفيدرالي للسيطرة عليه ، على الرغم من المخاوف من ذلك سوف يؤدي إلى الركود. 

#الشيكل #الدولار #صرف العملات

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