تعرف على أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم

رام الله / سما /

نشرت وسائل إعالم إسرائيلية ، مساء الجمعة 1 تموز / يوليو ، أسباب ارتفاع الدوالر مقابل الشيكل الإسرائيلي ، مع ارتداد لم يحققه الدوالر األمريكي منذ نحو عامين.

وبحسب صحيفة Hayom Israel ، فإن أسباب ارتفاع الدوالر مقابل الشيكل ترجع إلى قوة الشيكل ، وكذلك ارتفاع الدوالر حول العالم واالنخفاض الملحوظ في أسواق الأسهم العالمية وحمايتها.

شهد سعر صرف الدوالر مقابل الشيكل ، الجمعة ، ارتفاعا آخر ، حيث وصل مساء اليوم إلى 52.3 شيكل.

عزز الدولار الأمريكي مكاسبه في تعامالت الجمعة ، مستفيدا من حالة التفاؤل في الأسواق لزيادة وتيرة التشديد النقدي الأمريكي ، خاصة في ظل تصريحات بعض صناع القرار في مجلس الاحيتاطي الفيدرالي الأمريكي بشأن ضرورة مكافحة التضخم المرتفع.

ولا يزال الطلب على الدوالر األمريكي يرتفع بقوة ، مستفيًدا من تفاؤل السوق بالتسارع المستمر في وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية في ظل ارتفاع التضخم القوي ، الأمر الذي سيتطلب إجراءات أكثر صرامة من قبل مجلس االحتياطي الفيدرالي للسيطرة عليه ، على الرغم من المخاوف من ذلك سوف يؤدي إلى الركود.