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"التجمع الديمقراطي" يدعو العالم لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين

السبت 02 يوليو 2022 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

وجّه التجمّع الصحفي الديمقراطي التحيّة للصحفيين الفلسطينيين وكل الصحفيين الأحرار في مُختلف أنحاء العالم، وذلك بمُناسبة اليوم العالمي لحريّة الصحافة.

وأشار التجمّع إلى أنّ هذه المناسبة هي للتأكيد على أهميّة احترام حريّة الصحافة والعمل الصحفي، وحقوق الإنسان والدفاع عنها، وفضح الانتهاكات والجرائم المُرتكبة في حق الصحفيين والشعب الفلسطيني.

وعبر التجمّع في هذه المناسبة عن دعمه الكامل للصحفيين الفلسطينيين، الذين تقدّموا وما زالوا الصفوف في مواجهة جرائم الاحتلال العنصري، والدفاع عن القضية والوطن، وقدّموا دمائهم رخيصةً على مذبح الحريّة والحقيقة.

ورحب التجمّع بإعلان نقابة الصحفيين الفلسطينيين، والاتحاد الدولي للصحفيين، والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين "ICIP"، عن رفع قضيةٍ ضد العدو الصهيوني بشأن استهدافه الممنهج للصحفيين الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدوليّة.

ودعا التجمّع المركز المجتمع الدولي، سيما الدول السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة بإلزام دولة الاحتلال بوقف الجرائم والانتهاكات ضد الصحفيين، والامتناع الفوري عن ملاحقته الصحفيين والاعتداء عليهم، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم بحق الصحفيين، فيما يُطالب التجمّع السلطات الحاكمة في الضفة المحتلّة وقطاع غزة بضرورة احترام حريّة العمل الصحفي والالتزام بالمعايير الدولية ذات العلاقة، سيما المعايير المعنية بتطبيق العهد الدولي للحقوق المدنيّة والسياسيّة.
 

#التجمع الديمقراطي #نقابة الصحفيين

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