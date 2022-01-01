قناة عبرية: رادارات إسرائيلية ستنتشر قريبا في الإمارات

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة عبرية، أن هناك اتفاقا يقضي بنشر رادارات إسرائيلية في الإمارات، لحمايتها من أي هجمات إيرانية محتملة.

وبحسب ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، عن القناة "12 العبرية"، فإن الرادارات سيتم نشرها قريبا بالتزامن مع تفعيل أنظمة أخرى للكشف عن الطائرات المسيرة دون طيار.

ولفتت إلى أن هذا التطور يأتي ضمن شبكة التعاون العسكرية والأمنية الإقليمية التي تحاول قوات الاحتلال إقامتها مع الولايات المتحدة وحلفائها الخليجيين ضد إيران.

بدورها، قالت جيروزاليم بوست، إن الاتفاقيات الأمنية قد تمتد لتشمل السعودية، وقطر.

وتأتي هذه الأخبار بعد أيام من انتشار تقارير تتحدث عن مساع إسرائيلية جديدة للحصول على مزيد من الأسلحة والتقنيات العسكرية الأمريكية.