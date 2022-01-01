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النتائج ستكون مبشرة..

التربية والتعليم تحدد موعد نتائج الثانوية العامة

السبت 02 يوليو 2022 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التربية والتعليم تحدد موعد نتائج الثانوية العامة



رام الله / سما /

قال مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عواد حول نتائج الثانوية العامة وطبيعة توزيع العلامات في اختبارات التوجيهي.

وبين أن "التقديرات بأن نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2022 في فلسطين ستكون جاهزة قبل نهاية تموز/يوليو الجاري".

وقال عواد في تصريحات للاذاعة الرسمية أن "الأمور سارت بشكل جيد حتى اللحظة، وهناك بعض التحديات وكانت بالأساس بتدخل من الاحتلال في القدس ".

وحول تعديل توزيع العلامات في امتحانات التوجيهي، قال عواد إن "بعض الناس انساقوا خلف الاشاعات من فيسبوك".

وأكد عواد أن "الأسئلة المقالية هي في مصلحة الطالب وتعطيه الفرصة لكي يحصل على نصف أو ثلثي العلامة بينما السؤال الموضوعي فهو اما أن يحصل على العلامة الكاملة أو صفر".

وأوضح أن التعديل جاء بعدما شاهد الجميع في الفيديوهات التي انتشرت في القدس وبعض مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة من استخدام المكبرات للتشويش على سير الامتحانات، وعليه تم تعديل سؤال واحد من أصل سبعة.

وحول نتائج التوجيهي والعلامات، قال عواد: "كان هناك قرارات مهمة ولصالح الطلبة مع التأكيد على أن الوزارة في هذا العام حاضرة من أجل انصاف الطلبة والنتائج ستكون مبشرة ومطمئنة وهذا ما نجده من خلال متابعتنا لمراكز التصحيح والنتائج منسجمة مع النتائج في الأعوام السابقة".

#التربية والتعليم #نتائج الثانوية العامة #الثانوية العامة #طلبة الثانوية العامة

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