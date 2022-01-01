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إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون الأسبوع الماضي

السبت 02 يوليو 2022 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون الأسبوع الماضي



غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت 2 يوليو 2022، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الإحصائية، أن إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 8350 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 8357 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 8151 مواطناً و147 أجنبياً، و52 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر حاجز بيت حانون توزعت بين 8182 مواطناً، و139 أجنبياً، و31 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى خمس وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

#حاجز بيت حانون

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