حماس: الضفة المحتلة هي المخزون الإستراتيجي للمقاومة

غزة / سما /

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، ان تصاعد الاشتباكات المسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي في سلواد شرق رام الله، يعكس الروح القتالية الثورية لشباب الضفة الغربية الذين لا يمكن أن يستسلموا للأمر الواقع، أو يرضخوا لسياسات الاحتلال.

وشدد الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريحات صحفية، على أن مسار المقاومة الممتد والمتصاعد من غزة حتى جنين، وصولا إلى نابلس ورام الله، يؤكد على أنه لا يوجد قوة على الأرض تستطيع أن تمنع شباب الضفة الثائر من القيام بواجبهم المقدس في التصدي لاعتداءات العدو والمستوطنين الصهاينة والدفاع عن شعبنا مهما كان الثمن ومهما بلغت التضحيات.

وأشار إلى أن الضفة المحتلة هي المخزون الإستراتيجي للمقاومة، والرهان عليها كبير في الوصول إلى المواجهة الشاملة والمفتوحة مع العدو واستنزافه ورفع تكلفة وجوده حتى كنسه عن أرضنا.