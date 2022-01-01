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الاحتلال يعتقل مواطنا ويعرقل حركة تنقل المواطنين غرب جنين

السبت 02 يوليو 2022 09:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت ، مواطنا، وكثفت من تواجدها العسكري غرب محافظة جنين.  

 وذكرت مصادر أمنية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عدي عبد الإله جرادات من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، بعد أن أوقفت المركبة التي كان يستقلها قرب قرية تعنك.

 وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن عزمي صلاح أبو حسن، وشقيقه إبراهيم، وفتشتهما، علما أنها كانت قد اعتقلت عزمي فجر أمس، وأفرجت عنه لاحقاً.

وفي السياق، كثفت تلك القوات من تواجدها العسكري في محيط قرى طورة، وفقوعة، وتعنك، والطيبة، ونصبت حاجزا عسكريا بين قريتي زبوبا ورمانة، وأوقفت المركبات، وفتشتها، واستجوبت راكبيها، ما أدى الى اعاقة تحركاتهم.

#الاحتلال #جنين

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