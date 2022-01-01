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راتب خيالي لـ" محمد صلاح" مقابل تجديد عقده مع ليفربول

السبت 02 يوليو 2022 07:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
راتب خيالي لـ" محمد صلاح" مقابل تجديد عقده مع ليفربول



لندن/ وكالات/

كشفت تقارير صحفية إنجليزية بنود العقد الجديد للنجم المصري محمد صلاح مع ناديه ليفربول الإنجليزي، والتي تنص على أن قائد المنتخب المصري سيتقاضى أعلى راتب في تاريخ النادي.

وأعلن ليفربول الجمعة أن صلاح وقع عقدًا طويل الأمد مع الفريق دون أن يحدد مدته أو قيمته، ولكن صحيفة "ديلي ميل" قالت إن العقد الجديد سيبقي صلاح في "آنفيلد" حتى شهر يونيو من عام 2025.

وتابعت: "عقد صلاح الجديد يتضمن تقاضيه 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا" مضيفة أن هذا العقد جعل صلاح صاحب الراتب الأعلى في تاريخ ليفربول.

وكان عقد صلاح القديم مع ليفربول سينتهي في 30 يونيو 2023، وقد دخل الطرفان في مفاوضات طويلة، وشاقة في الأشهر الأخيرة من أجل تجديده، قبل أن يتوصلا إلى اتفاق الجمعة.

وسجل صلاح 23 هدفًا في الدوري الإنجليزي مع ليفربول الموسم الماضي، ليتقاسم الحذاء الذهبي للدوري الممتاز مع سون هيونج مين لاعب توتنهام هوتسبير.

وبشكل عام، أحرز الدولي المصري البالغ عمره 30 عامًا، 156 هدفًا في 254 مباراة خاضها في صفوف ليفربول بمختلف المسابقات منذ انضمامه إليه في العام 2017 قادمًا من روما الإيطالي.

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