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روسيا تقرر السيطرة على مشروع سخالين 2 للغاز وتاميم حقوق شركات غربية

السبت 02 يوليو 2022 07:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تقرر السيطرة على مشروع سخالين 2 للغاز وتاميم حقوق شركات غربية



موسكو/وكالات/

وقع الرئيس الروسي على أمر بالسيطرة الكاملة على مشروع سخالين 2 للغاز والنفط، المسؤول عن إنتاج 4٪ من الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وقالت وكالة رويترز للأنباء إن القرار الروسي ينص على مصادرة حقوق الشركاء الغربيين في المشروع، بمن فيهم البريطانيون (شل) وميتسوي وميتسوبيشي اليابانية.

وأضافت أن بموجب القرار تنشئ شركة جديدة ستتولى جميع حقوق شركة سخالين للطاقة التي تمتلك 50٪ منها شركتي ميتزي وميتسوبيشي.

وتمتلك شركة غازبروم الحكومية حصة 50٪ في مشروع سخالين -2، وهو مشروع مسؤول عن إنتاج 4٪ من الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وأكدت رويترز أن قرار بوتين يقوض سوق الغاز المسال، على الرغم من أن موسكو صرحت بأنها لا ترى أي سبب لوقف شحنات الغاز المسال من المشروع.

وتستورد اليابان سنويًا 10٪ من غازها الطبيعي المسال من روسيا، وتقوم بذلك في المقام الأول من خلال عقد طويل الأجل مع سخالين -2.

وقالت لوسي كولين كبيرة المحللين في شركة وود ماكينزي الاستشارية لرويترز إن القرار الروسي يصادر ممتلكات الشركات الأجنبية في سخالين إنرجي ، مما يشير إلى زيادة أخرى في التوترات المستمرة.

يذكر أنه وبالتوازي مع خطوة بوتين الدراماتيكية، صاغت موسكو قانونًا، من المتوقع إقراره قريبًا، سيسمح للبلاد بمصادرة أصول الشركات الغربية التي تقرر مغادرة روسيا.

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