طقس فلسطين: ارتفاع على درجات الحرارة

رام الله/سما/

قال موقع طقس فلسطين إن ارتفاعاً يطرأ على درجات الحرارة اليوم السبت ليسود جو حار جداً في المناطق الغورية والبحر الميت.

وأضاف الموقع أن الحرارة تكون أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي ثلاثة درجات مئوية.

وأشار إلى أنه لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة يوم الأحد، وتبقى إعلى من المعدل السنوي بثلاثة درجات نهاراً، وحارة في كافة المناطق فترة الظهيرة، وليلاً يسود جو لطيف ومنعش في مختلف المناطق الجبلية.

وأكد أن الأجواء الجارة تعود يوم الاثنين لتكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل نهاراً، وحارة جداً في المناطق الغورية.

وشدد على أنه “لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة يوم الثلاثاء وتبقى تحوم حول مطلع الثلاثينيات مئوية في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وعند منتصفها وأعلى من ذلك بقليل في المناطق السهلية وعند الأربعين مئوية في المناطق الغورية”.