  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين: ارتفاع على درجات الحرارة

السبت 02 يوليو 2022 07:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: ارتفاع على درجات الحرارة



رام الله/سما/

قال موقع طقس فلسطين إن ارتفاعاً يطرأ على درجات الحرارة اليوم السبت ليسود جو حار جداً في المناطق الغورية والبحر الميت.

وأضاف الموقع أن الحرارة تكون أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي ثلاثة درجات مئوية.

وأشار إلى أنه لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة يوم الأحد، وتبقى إعلى من المعدل السنوي بثلاثة درجات نهاراً، وحارة في كافة المناطق فترة الظهيرة، وليلاً يسود جو لطيف ومنعش في مختلف المناطق الجبلية.

وأكد أن الأجواء الجارة تعود يوم الاثنين لتكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل نهاراً، وحارة جداً في المناطق الغورية.

وشدد على أنه “لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة يوم الثلاثاء وتبقى تحوم حول مطلع الثلاثينيات مئوية في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وعند منتصفها وأعلى من ذلك بقليل في المناطق السهلية وعند الأربعين مئوية في المناطق الغورية”.

الأكثر قراءة اليوم

محلل إسرائيلي عن "صفقة الأسرى": السنوار لا يقرأ "إسرائيل" بشكل صحيح

صورة: مالية غزة تنشر أسعار المحروقات والغاز لشهر 7 يوليو 2022

ارتفاع في سعر صرف الدولار

الأردن.. الأمير فيصل يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك عبدالله

لبيد يبدأ ولايته باجتماعين مع رئيس الشاباك ومنسق شؤون الأسرى الإسرائيليين

كما حدث مع شيرين..الاحتلال الاسرائيلي يهاجم جنازة مواطنة فلسطينية في الخليل

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

الأخبار الرئيسية

"كان" : صفقة أمنية ضخمة بين إسرائيل والسعودية خلال زيارة بايدن

شاهد .."ما خفي أعظم" يكشف كيف سعى الموساد للتجسس على المقاومة الفلسطينية بتركيا؟

مستوطنون وشرطة الاحتلال يهاجمون التظاهرة الاسبوعية في حي الشيخ جراح

النخالة في تأبين "ابو سمهدانة": يرديون حرماننا من نعمة الجهاد وهم يسلمون مفاتيح بلادنا للأعداء بلا قتال

"هيومن رايتس ووتش" : السلطات بالضفة وغزة ترتكب جرائم حرب ضد المواطنين الفلسطينيين

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم